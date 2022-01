Toscana, il borgo trasformato in una tela colorata di un pittore

Un borgo in Toscana è stato trasformato in un'opera d'arte a cielo aperto; si chiama Ghizzano e si trova in provincia di Pisa

In Toscana c’è un borgo che è stato trasformato in un’opera d’arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa.

Un piccolo borgo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 grazie all’iniziativa “Tre progetti per Ghizzano”, che ha visto tre artisti Alicja Kwade, David Tremlett e Patrick Tuttofuoco, realizzare alcuni interventi e opere d’arte permanenti al fine di valorizzare le vie del centro cittadino.

Camminando per questo borgo, divenuto nel 2019 il più fotografato della Toscana, potrete imbattervi in SolidSky di Alicja Kwade. Una scultura realizzata con una pietra proveniente dal Sud America, caratterizzata dalle venature azzurre che in alcuni punti diventano blu.

The colorful village of Ghizzano near Pisa. A small Tuscan town of 350 inhabitants located in Peccioli, in province of Pisa. The facades of the houses were painted by David Tremlett

Patrick Tuttofuoco ho invece realizzato tre installazioni dal titolo “Elevatio corpus”. I lavori prendono spunto da un ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli, artista molto attivo nella zona vissuto nel 1400. Si trovano sparse per il borgo: nella piazzetta della Chiesa, nella piazzetta Venerosi Pesciolini, e lungo una scalinata che porta dalla piazzetta a Via di Mezzo.

Infine proprio Via di Mezzo è divenuta la tavolozza di David Tremlett e del suo wall drawings effettuato sulle facciate delle case. Le facciate tutte di colori diversi ma in perfetta armonia, si ispirano ai toni del paesaggio da cui il borgo è circondato.

Crediti foto@Shutterstock