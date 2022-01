In Toscana c’è un borgo che è stato trasformato in un’opera d’arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa.

Un piccolo borgo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 grazie all’iniziativa “Tre progetti per Ghizzano”, che ha visto tre artisti Alicja Kwade, David Tremlett e Patrick Tuttofuoco, realizzare alcuni interventi e opere d’arte permanenti al fine di valorizzare le vie del centro cittadino.

