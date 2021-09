Toscana, il piccolo borgo in cui il tempo sembra essersi fermato

Il tipico borgo toscano per eccellenza è Sassetta, in provincia di Livorno, tra natura, ritmi lenti e buon cibo: ecco cosa fare

Se ciò di cui avete bisogno per ricaricare le pile è allontanarvi dalla città e ritrovare il fascino della lentezza, allora in Toscana c’è il borgo giusto per voi: parliamo di Sassetta, in provincia di Livorno, a pochi km in linea d’aria dalle gettonatissime spiagge della Costa degli Etruschi.

Sassetta, il borgo d’altri tempi in Toscana: cosa fare

Sassetta conta meno di 500 abitanti, si estende nella Val di Cornia e come ogni tipico borghetto che si rispecchi, è appollaiato su un promontorio. Le case in pietra sono attaccate una all’altra e si sono sviluppate intorno al Castello degli Orlandi, al centro del paesino, di cui oggi sono visibili solo alcuni resti.

Degni d’interesse anche il Palazzo Ramirez de Montalvo e la Chiesa di Sant’Andrea, e se non sono i monumenti la vostra priorità ma lunghe passeggiate a contatto con la natura, vi consigliamo di esplorare il Parco forestale di Poggio Neri e il Museo del Bosco.

Tra le foreste del Monte Bufalaio, infatti, è possibile venire a conoscenza degli arnesi degli antichi carbonai e percorrere la via dedicata a questo antico mestiere. Di grande richiamo anche il centro termale del paese, da cui sgorga acqua a 50° e regala un momento di pace e relax a chi sta cercando di staccare la spina.

L’identità di Sassetta è ancora fortemente ancorata a ritmi lenti e pacati, ai profumi del bosco, agli antichi mestieri e alla genuinità degli abitanti che animano il borgo medievale.

