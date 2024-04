Oramai sul nostro computer abbiamo centinaia di password salvate, e se per sbaglio le perdessimo, Google ci viene in aiuto: l’ultima trovata.

Può capitare per sbaglio che perdiamo le password di questo o quel sito che pensavamo aver salvato da qualche parte sul nostro pc, ma prima di andare nel panico, Google può salvarci da una potenziale tragedia.

Il colosso di Mountain View ha recentemente annunciato una novità interessante per gli utenti che utilizzano il suo Gestore delle Password: la condivisione delle password con i membri della famiglia. Questa funzione è attualmente disponibile in fase beta, ma promette di semplificare notevolmente la gestione delle credenziali tra i componenti che appartengono allo stesso nucleo familiare.

Se siete tra coloro che appuntano le credenziali su un post-it, oppure le scrivono su un memo al cellulare o magari le scambiano con il proprio partner su Whatsapp per averle a portata di mano in caso di emergenza, beh sappiate che c’è un metodo più facile e sicuro. Google si sta mettendo in pari con altri servizi simili e ha finalmente preso in considerazione questa necessità, introducendo la funzionalità che renderà il processo molto più semplice ed efficiente.

Password salvate su Google, anche i familiari possono vederle

La condivisione delle password con i membri della famiglia è stata introdotta da Google verso la fine del 2023 e sembra essere ora in fase avanzata di test. Si può, al momento, utilizzare la versione beta di Google Play Services 24.13.14, attraverso cui è possibile abilitare questa funzione.

L’interfaccia per la condivisione delle password è abbastanza intuitiva, anche per chi è poco tecnologico: basta selezionare le credenziali salvate nel Gestore delle Password di Google, e successivamente accedere al pulsante di condivisione. Da lì, vedremo un elenco dei membri della famiglia con i loro profili e foto, e saremo in grado di scegliere con chi vogliamo condividere la password. Infine è sufficiente toccare il pulsante di condivisione per inviare le credenziali e destinatario può salvare questi dati criptati nel proprio Gestore delle Password.

L’annuncio ufficiale di Google su questa rivoluzione in merito al salvataggio password risale a febbraio 2024 e presto, ma ancora non si sa bene quando, sarà rilasciata questa nuova funzionalità che a prima vista ci sembra estremamente utile. Vedremo come sarà effettivamente implementata e quando sarà disponibile per gli utenti più sbadati con le proprie password!

Foto: Shutterstock