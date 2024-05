Con due tipi di abbonamento e un’ampia scelta di titoli disponibili, Voxa arriva in Italia e promette di cambiare il modo di vivere l’intrattenimento audio.

Voxa – servizio di streaming di audiolibri ed ebook – debutta anche sul mercato italiano offrendo agli utenti una libreria di oltre 100mila titoli. Con titoli di narrativa, saggistica, classici e libri per bambini già disponibili, il brand promette di proseguire con nuovi investimenti per oltre 2 milioni di euro nei prossimi sei mesi. E proprio per agevolare questa espansione, l’azienda ha da poco inaugurato una nuova sede a Milano e prevede di aprire studi di registrazione locali.

“L’Italia è un Paese chiave nel mercato del librario. Con un fatturato complessivo di circa 1,8 miliardi di euro solo nel 2023”, afferma Dan Vidrașcu, CEO e co-founder. “Tuttavia, la sua penetrazione digitale si attesta appena al 6%, lasciando una significativa opportunità di crescita per i player del settore. Con Voxa, vogliamo porci come attori dinamici, in grado di contribuire all’espansione dell’offerta di audiolibri sul mercato. e ottenere una crescita fino almeno al 10% del totale del mercato librario entro il 2026”.

La piattaforma Voxa risulta essere il servizio di streaming più accessibile nella sua categoria, grazie a due diversi pacchetti di abbonamento. L’abbonamento mensile per audiolibri ed ebook ha un prezzo fisso di 9,99 euro al mese e un’offerta di lancio speciale di 1,99 euro al mese per i primi quattro mesi. Il piano annuale, invece, è disponibile al prezzo di 79,99 euro e permette l’accesso illimitato fino a cinque dispositivi.

E tra le novità in arrivo nei prossimi mesi, due ulteriori opzioni di abbonamento, incluso un piano dedicato agli ebook. “Adottiamo un modello di business che ci offre molta flessibilità per sperimentare e offrire ai nostri utenti la miglior esperienza d’uso possibile”, aggiunge Dan Vidrașcu. “Il nostro obiettivo è diventare la destinazione preferita per l’intrattenimento audio di tutta la famiglia, offrendo una vasta gamma di contenuti diversificati al miglior prezzo possibile”.

Voxa intende un’esperienza personalizzata che si adatta in modo naturale all’umore, all’ambiente e alle attività quotidiane con suggerimenti personalizzati in app. Oltre a prezzi convenienti, Voxa offre anche un programma di referral, che permette di accedere gratuitamente per ogni abbonamento attivato tra amici. Gli utenti possono accedere alla piattaforma tramite i loro dispositivi mobili (l’app è disponibile sia su iOS che su Android) o tramite il sito web.

