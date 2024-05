Chi può trarre più vantaggio dai social media tra le PMI e le multinazionali? L’agenzia STAY TUNED! ha realizzato un’analisi sui 5 motivi per cui le imprese più piccole possono spiccare nel panorama digitale, portando innovazione e connessione autentica ai consumatori.

Secondo il rapporto “Imprese e ICT 2023” realizzato dall’Istat le PMI, piccole e medie imprese italiane sono ancora indietro sulla digitalizzazione e solo il 57,3% di esse utilizza social media per relazionarsi con la propria clientela. Solo il 28,5% delle PMI utilizza almeno più di due social media, mentre appena il 7,2% ha sviluppato un’app mobile dedicata ai clienti, ad esempio per programmi fedeltà, e-commerce e assistenza clienti.

Eppure, per le PMI la digitalizzazione è sempre più importante e i social media soprattutto rappresentano molto più di una semplice piattaforma di comunicazione.

Rispetto alle multinazionali che, pur avendo a disposizione budget più generosi e una struttura organizzativa più articolati, devono fare i conti con la propria complessità che spesso rallenta la loro capacità di adattarsi tempestivamente alle evoluzioni delle tendenze sui social media o di comunicare in modo autentico con il pubblico, la dimensione più piccola delle PMI può aiutarle invece a creare una comunicazione più diretta e autentica con i clienti e, anche se le risorse a disposizione sono più limitate, dare loro la possibilità di creare un legame più stretto e una maggiore fedeltà alla marca.

Quali sono, quindi, i punti di forza delle PMI sui social media? Ecco l’analisi di Jessica Piccaia,fondatrice di STAY TUNED!, l’agency di digital marketing che dal 2014 supporta brand professionisti e PMI in tutta Italia.

Multinazionali vs PMI: 5 punti di forza delle PMI sui social media

Autenticità e prossimità

le PMI, avendo spesso una scala ridotta rispetto alle grandi multinazionali possono creare una connessione più diretta e autentica con le proprie community. In questo contesto quindi l’autenticità e il dialogo diretto attraverso i canali social gioca un ruolo chiave e permette a queste realtà di creare un rapporto concreto con la propria target audience e genera un passaparola genuino, in cui gli utenti diventano dei veri e propri brand ambassador.

Flessibilità e agilità

le PMI hanno spesso processi decisionali più snelli e questo permette loro di adattarsi rapidamente alle nuove tendenze dei social media e di sperimentare nuove strategie senza l’ingombro di procedure complesse che vedono coinvolte agenzie molto strutturate. In un periodo storico come questo in cui l’avvento dell’IA generativa sta enormemente accelerando l’evoluzione nel contesto digitale, l’agilità e la flessibilità, supportate da strategie altrettanto agili, sono determinanti.

Personalizzazione del messaggio

le PMI hanno capacità di dialogo maggiori con la propria community e possono personalizzare i loro messaggi per la propria audience in modo più specifico. A differenza delle multinazionali,che devono spesso mantenere un messaggio più omogeneo per raggiungere un pubblico globale (anche se in realtà sono molte le aziende internazionali che mirano a raggiungere community più capillari), le PMI possono sfruttare la conoscenza del loro target locali per creare contenuti e campagne che risuonano particolarmente bene con il loro pubblico di riferimento.

Metterci la faccia

le PMI sono più propense, anche se non tutti lo hanno ancora ben capito, a personalizzare la loro identità e il loro posizionamento dando un volto alla loro azienda attraverso i social media. Spesso sono i founder, a volte i loro dipendenti chiave o figure esterne che hanno l’obiettivo di dare un volto e concretezza all’azienda. Questo oltre ad aumentare l’identificazione del cliente con il brand, rafforza tutti i punti visti sopra. Ovviamente è necessario tener conto di tutti i pro e i contro del caso: bisogna valutare il tasso di turn over del personale (se è alto è sconsigliabile), valutare che il personaggio sia in linea con i valori e la filosofia dell’azienda e altri criteri e leve da manovrare con cura e adeguatezza per non inciampare in rischi reputazionali.

Connessione profonda con il territorio

le piccole medie imprese infatti che utilizzano i social media per mostrare il loro impatto diretto sulla comunità locale possono essere molto efficaci sia online che offline. Aumentando di conseguenza il coinvolgimento e la visibilità in modi che le grandi aziende potrebbero non riuscire a replicare. Spesso le PMI collaborano a livello local con altre realtà e creano una rete sia online che offline molto potente. Stiamo parlando di un impatto comunicativo meno esteso ma certamente più efficace.

Social media e PMI, l’esperienza Stay Tuned

Con un team tutto al femminile STAY TUNED! si è saputa differenziare nel settore avvicinando e rendendo accessibile a numerosi brand, professionisti e PMI il vasto mondo del social media marketing grazie ad una elevata capacità di ascolto del mercato e a un processo sempre personalizzato.

Dopo aver collaborato con numerosi clienti nei più disparati settori, dall’hotellerie, al Food&Beverage, alla moda, beauty, fino al campo medico, STAY TUNED! punta nei prossimi anni ad affermarsi sempre più come agenzia in grado di fornire un servizio iper personalizzato e cucito su misura dei clienti e di lanciare la nuova linea di business Social Media Tutoring e Strategy, per fornire alle imprese uno strumento per “fare da sé” avendo allo stesso tempo un monitoraggio costante da parte delle professioniste del team STAY TUNED!.