La CTV – connected tv o tv in streaming – sta vivendo un periodo d’oro rispetto alla tv tradizionale: il sondaggio

Negli ultimi anni, la tv in streaming ha registrato un’impennata senza precedenti, diventando un’abitudine quotidiana per quasi 8 italiani su 10. Un recente studio condotto da The Trade Desk, piattaforma leader nel settore dell’advertising tecnologico, e da YouGov, società di ricerche di mercato, rivela che il 78% degli italiani passa fino a 2 ore al giorno guardando contenuti in streaming.

Leggi anche: — PRIME VIDEO E LA PUBBLICITÀ, LA REAZIONE DEGLI ITALIANI CHE IN POCHI SI ASPETTAVANO

Il trend è in costante crescita e la preferenza per la tv in streaming è guidata principalmente dalla flessibilità e dalla varietà di contenuti offerti, rispetto alla tradizionale. Questo ha portato a un cambiamento significativo nelle abitudini dei consumatori, che scelgono la Connected TV (CTV) per il 51% delle loro sessioni di visione, rispetto al 49% del 2022. YouTube, con il 27%, rimane una scelta popolare, mentre la tv tradizionale e i contenuti in differita sono meno apprezzati, con solo il 37% e il 34% degli intervistati che li guardano fino a due ore al giorno.

Tv in streaming, i vantaggi rispetto alla tv tradizionale

Un aspetto interessante dello studio è la diversità generazionale degli spettatori in streaming. Se i più giovani della Gen Z (18-24 anni) preferiscono lo streaming nel 74% dei casi, i Millennials (25-43 anni) si rivelano la generazione più coinvolta, scegliendo lo streaming nell’80% delle volte. Anche la Gen X (44-59 anni) si avvicina alla TV tradizionale nell’81% dei casi, ma opta per lo streaming nel 72%. Infine, i Baby Boomer (60-78 anni) continuano a preferire la TV tradizionale nel 90% delle volte, ma mostrano un interesse crescente per lo streaming, scelto dal 59% degli intervistati.

Lo studio sottolinea il ruolo cruciale che lo streaming svolge nell’ecosistema della TV, offrendo nuove opportunità non solo ai consumatori, ma anche agli advertiser e ai broadcaster. Stando alle stime di Statista, infatti, il mercato dello streaming in Italia raggiungerà nel 2024 un fatturato di 1,45 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 9,24%, e si prevede che raggiungerà addirittura 1,89 miliardi di dollari entro il 2027.

L’indagine di The Trade Desk e YouGov è stata condotta su 1.286 adulti italiani tra il 20 e il 30 giugno 2023.