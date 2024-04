Il tuo iPhone può essere ancor più protetto grazie ad alcuni trucchi su sicurezza e privacy che forse non conosci

Chi possiede un iPhone lo tratta – immaginiamo – come una vera e propria reliquia: il valore economico, non sempre abbordabile, e simbolico dello smartphone di Apple ci impone di stare attenti alla sicurezza e alla privacy proteggendo come meglio possiamo i dati al suo interno.

Sempre più frequenti, infatti, sono gli attacchi hacker e le truffe ad ignari utenti che non sanno di poter aumentare il livello di riservatezza sull’iPhone.

Tre sono i trucchetti principali per massimizzare sicurezza e privacy avendo uno smartphone con sistema operativo iOS.

Il primo riguarda il tracciamento: è consigliato limitare la funzione tracking delle applicazioni – di alcune o tutte – affinché non si sappia come le utilizzate. Si eviterà così anche di avere a che fare con i fastidiosi annunci riguardanti la pagina web di questo o quel prodotto appena consultata. Per attivare la limitazione del tracciamento, andate su Impostazioni – Privacy e sicurezza e poi selezionate Tracciamento.

Rimandate l’aggiornamento automatico? Sbagliatissimo: con l’ultima versione del software, Cupertino garantisce la massima sicurezza possibile del vostro iPhone.

Come abilitare gli update di default? Si va su Impostazioni, segue Generali, poi Aggiornamento software e a questo punto spuntiamo il comando Sì alla voce Aggiornamenti automatici.

Infine va sempre abilitata la funzione “Dov’è il mio iPhone”: ciò consente di sapere dove si trova il proprio dispositivo anche nel peggiore dei casi: il furto. La funzione si trova in Impostazioni, “Il tuo nome”, “Dov’è” e poi “Trova il mio iPhone”.

