La contessa de Blanck finisce sotto attacco per aver insultato Tommaso Zorzi: ecco cosa gli ha detto di grave per far infuriare i social network.

Che la contessa de Blanck ce l’abbia a morte con Tommaso Zorzi è risaputo, ma stavolta l’ha insultato in una maniera che ha irritato profondamente i telespettatori del Grande Fratello Vip. Ma cosa avrà mai combinato la nobildonna? Cosa avrà mai detto nei confronti dell’influencer?

LEGGI ANCHE: — GfVip, la frase ‘scandalosa’ della contessa De Blanck su Amedeo Goria: ecco cosa c’è stato fra i due in passato

L’aereo pro-Stanza Blu fa arrabbiare la contessa

Già nei giorni scorsi la contessa de Blanck ha mostrato degli episodi di insofferenza nei confronti di Tommaso Zorzi (ad esempio quando gli ha lanciato contro una bottiglia o quando gli ha detto chiaramente di spararsi) stavolta però l’ha insultato in maniera alquanto pesante, facendo scatenare l’intero popolo di fan dell’influencer.

Andiamo con ordine: nel pomeriggio qualcuno ha ben pensato di inviare un aereo sulla casa del GF Vip per sostenere la stanza blu, ovvero Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Fin quei nulla di male, se non fosse che lo striscione dell’aereo recitava: “Blue is top, Orange is not”.

L’aereo di sicuro ha fatto il suo effetto. Se i ragazzi della stanza blue hanno esultato, Dayane ha fatto un gestaccio nei confronti dello striscione, ma sono state soprattutto Elisabetta Gregoraci e Patrizia de Blanck a mostrarsi arrabbiatissime.

La contessa de Blanck ha difatti rivelato che l’esultanza di Maria Teresa, Guenda, Stefania e Tommaso è stata “irrispettosa per i compagni” ma, dopo un po’, ha insultato pesantemente il buon Zorzi mentre parlava con la Gregoraci.

Tommaso Zorzi insultato dalla contessa de Blanck: il web esplode

“Mi stanno sulle pa..e tutti no, ma la maggior parte sì – ha rivelato ad Elisabetta – quel Tommaso poi non ne parliamo. Quello proprio non lo reggo: è uno str…o”.

Apriti cielo! Di fronte a queste nuove parole della de Blanck i social sono esplosi.

“Parla proprio lei di rispetto?”, ha scritto un fan. E poi: “Cara contessa a te piacciono solo i leccapiedi ma impara ad affrontare la vera vita”. E ancora: “Perché secondo te cara noi sopportiamo te? Bacia per terra che sei lì dentro […] poi str…o di cosa? Non ti ha mai fatto nulla… 80 anni e questa sta ancora a rosicare”.

E c’è chi invece fa un appello: “Vi prego, qualcuno di Roma che vada a urlare col megafono: ‘Elisabetta e Contessa fuori’”. Insomma, aver insultato Tommaso Zorzi non sembra essere stato proprio il gesto più saggio da parte della contessa de Blanck… voi cosa ne pensate?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy