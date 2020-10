Patrizia De Blanck, il gesto contro Tommaso Zorzi durante la litigata: rischia l’espulsione?

GF Vip: durante un litigio con Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck si è resa autrice di un gesto violento contro l’influencer. Ora rischia la squalifica dal gioco?

Al GF Vip Patrizia de Blanck è a rischio espulsione: durante il litigio epico con Tommaso Zorzi la contessa è stata autrice di un gesto che potrebbe costarle la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Ma cosa avrà mai fatto? E per quale motivo rischia di dover lasciare il reality show di Mediaset?

Il litigio tra la contessa de Blanck e Tommaso Zorzi: il gesto violento

Andiamo con ordine. Nella notte i concorrenti hanno commentato un videomessaggio di Matilde Brandi, dando vita ad un furioso litigio che ha visto schierare Elisabetta Gregoraci e Patrizia de Blanck contro Tommaso Zorzi.

Ebbene, durante la discussione, la contessa ha gettato con rabbia una bottiglia addosso a Tommaso, dicendo in maniera piuttosto aggressiva: “Mo ti piglio sta bottiglia e te la butto nel pis…o”.

Il web chiede la squalifica della de Blanck

Il gesto violento è stato immediatamente condannato dal popolo del web, che si è schierato in massa contro la De Blanck, che già altre volte ha messo in campo atteggiamenti piuttosto aggressivi.

“Adesso non è che perché ha 80 anni può uscirsene con cavolate del genere – scrive un’utente – Troppe volte si stanno sottovalutando gli atteggiamenti della contessa”.

Qualcun altro non è così diplomatico: “Io mi sono rotta il ca..o che la contessa venga sempre giustificata e fatta passare su ogni cosa faccia o dica. Per me questo gesto è da SQUALIFICA”.

E poi c’è chi si rivolge direttamente al conduttore del GF Vip: “Mi raccomando Signorini glissa come fai sempre, come ci hai abituato anche con la Gregoraci”.

La de Blanck squalificata per il gesto violento? Il precedente di Federica Rosatelli

In realtà, in virtù dei precedenti, il gesto commesso da Patrizia de Blanck contro Tommaso Zorzi potrebbe davvero essere da squalifica. Nella nona edizione del Grande Fratello, nel 2009, la concorrente Federica Rosatelli venne espulsa per un gesto molto simile.

La concorrente romana, infatti, lanciò un bicchiere contro Gianluca Zito, in uno scatto d’ira che le costò il posto nel reality. Accadrà lo stesso anche alla contessa De Blanck? Il Grande Fratello ascolterà l’appello del pubblico?

io mi sono rotta il cazzo che la contessa venga sempre giustificata e fatta passare su ogni cosa faccia o dica per me questo gesto è da SQUALIFICA #gfvip pic.twitter.com/LEjus9w2MW — 不忘 (@yilingirl) October 22, 2020

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy