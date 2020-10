GF VIP, Elisabetta Gregoraci e il litigio furioso con Tommaso Zorzi: ‘Devi solo leccargli il c..o’

Al GF Vip va in scena un litigio furioso tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, con l’ex moglie di Briatore che sbotta in malo modo contro l’influencer. Ecco cosa è successo.

Che Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi non si possano soffrire è ormai risaputo, ma tra i due concorrenti del GF Vip è appena andato in scena un nuovo litigio furioso. Insomma, i due stavano quasi per arrivare alle mani e se ne sono dette di tutti i colori. Ma cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Tommaso sbotta contro Matilde Brandi

Andiamo con ordine. Matilde Brandi ha inviato un videomessaggio agli ex coinquilini, facendo andare su tutte le furie Tommaso Zorzi, che ha sentenziato: “Per me non è vera e coerente con le cose che diceva in casa. Quello che ha detto è da str…a. A me ha salutato dallo studio dicendo che sono fantastico e simpatico e adesso mi dice di fare i passi indietro. Perché queste cose non le ha dette quando era qui?”

Elisabetta Gregoraci: il litigio con Tommaso Zorzi

Un atteggiamento che ha dato fastidio a Elisabetta Gregoraci, che non ha gradito le esternazioni di Tommaso Zorzi, gettando il seme di un litigio epico.

“Cosa vi aspettavate che dicesse? – è partita a razzo l’ex moglie di Briatore – Tommy ma cosa dici? Ma vai! La verità è che tutti dobbiamo sempre dire che sei bellissimo, simpatico… Io adoro lei e non me lo togli dalla testa, non ci provare. Non sono una parac..a. Come ti viene che vado contro Matilde? Tu non puoi accettare che ti vengano dette certe cose. Ti rode il c..o per quello che ha detto a te. Perché devo dire che ha sbagliato? Non lo penso. Io dico quel c..o che mi pare non mi faccio dire le cose da te”.

“Non gli puoi dire nulla, devi solo leccargli il c…o”

Poi, la Badessa del GF Vip ha continuato, parlando con il gruppo, lamentandosi della permalosità e della reazione di Tommaso.

“Non gli puoi dire nulla – si è lagnata ancora Elisabetta – devi dirgli sono che è bello e bravo. È fatto così: devi solo leccargli il c..o. Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c..o dalla mattina alla sera, Tommaso”.

Insomma, un nuovo litigio tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci che, ne siamo certi, farà da apripista a nuovi scontri da titani!

