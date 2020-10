Un atteggiamento che ha dato fastidio a Elisabetta Gregoraci, che non ha gradito le esternazioni di Tommaso Zorzi, gettando il seme di un litigio epico.

“Cosa vi aspettavate che dicesse? – è partita a razzo l’ex moglie di Briatore – Tommy ma cosa dici? Ma vai! La verità è che tutti dobbiamo sempre dire che sei bellissimo, simpatico… Io adoro lei e non me lo togli dalla testa, non ci provare. Non sono una parac..a. Come ti viene che vado contro Matilde? Tu non puoi accettare che ti vengano dette certe cose. Ti rode il c..o per quello che ha detto a te. Perché devo dire che ha sbagliato? Non lo penso. Io dico quel c..o che mi pare non mi faccio dire le cose da te”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy