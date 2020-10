Patrizia de Blanck insulta Tommaso Zorzi: il web esplode contro di lei

Andiamo con ordine: nel pomeriggio qualcuno ha ben pensato di inviare un aereo sulla casa del GF Vip per sostenere la stanza blu, ovvero Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Fin quei nulla di male, se non fosse che lo striscione dell’aereo recitava: “Blue is top, Orange is not”.

L’aereo di sicuro ha fatto il suo effetto. Se i ragazzi della stanza blue hanno esultato, Dayane ha fatto un gestaccio nei confronti dello striscione, ma sono state soprattutto Elisabetta Gregoraci e Patrizia de Blanck a mostrarsi arrabbiatissime.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy