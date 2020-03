Mercoledì 11 marzo va in onda una nuova puntata del GF Vip nonostante l'emergenza coronavirus: i concorrenti sapranno la gravità della situazione?

Nonostante l’emergenza coronavirus e le stringenti misure del governo per contenere la diffusione del COVID-19, il GF Vip non si ferma. Mercoledì 11 marzo è prevista una nuova puntata del reality più longevo della tv italiana e gli utenti si chiedono se i concorrenti saranno messi al corrente del peggioramento della situazione sanitaria in Italia.

GF Vip e coronavirus: concorrenti saranno informati?

Alla luce delle nuove disposizioni anti coronavirus, molti telespettatori ritengono sia doveroso che la produzione del GF Vip debba informare i reclusi della casa di Cinecittà di ciò che sta avvenendo in Italia. “È quasi un reato tenerli all’oscuro di una cosa del genere, perché sul contratto hanno firmato per essere informati in “situazione di emergenza”. Loro devono essere liberi di scegliere di andare via” osserva qualcuno su Twitter.

Ma chi segue il live su Internet e Mediaset Extra, ha notato che i concorrenti non sanno ancora la portata dell’emergenza in corso. “Valeria a Paolo dice che ha chiesto più volte al GF del virus le hanno risposto che sta migliorando. Li denuncerei per sequestro di persona” si sfoga un altro telespettatore.

Dei Vip che partecipano al programma, sembra che solo Adriana Volpe – che nei giorni scorsi ha avuto un contatto con la famiglia – abbia percepito la gravità della situazione. “‘Sono pronta a qualunque cosa, pero le devo sapere’… Brava Adriana!” cinguetta un utente.

Una puntata diversa…

Intanto, in ottemperanza al decreto del 9 marzo scorso sul coronavirus, la puntata del GF Vip subirà degli stravolgimenti. Non solo non è previsto il pubblico in studio, ma Alfonso Signorini non potrà raggiungere Roma, da dove va in onda la diretta.

Molto probabilmente il conduttore andrà in onda da Milano, dove vive, ed è in forse anche la partecipazione dei due opinionisti, Wanda Nara e Pupo.