E' Davide Maggio a suggerire la suggestiva ipotesi: Alfonso Signorini potrebbe condurre la puntata di mercoledì dalla sua stanza d'albergo

In questi giorni difficili i programmi di intrattenimento possono essere una “valvola di sfogo” per le persone chiuse in casa: è quindi del tutto legittimo pensare a far andare avanti programmi come il Grande Fratello Vip, ma bisogna essere sicuramente un po’ più creativi per farlo in sicurezza e rispettando le normative.

Secondo Davide Maggio, che si è espresso in un tweet, mercoledì il Grande Fratello potrebbe andare in onda in uno scenario del tutto inedito.

Gf Vip Signorini conduce in collegamento dal suo albergo?

“Si è addirittura pensato di far condurre il Gf a Signorini dall’albergo da cui alloggia”, ha twittato Davide Maggio, autotevole blogger e giornalista televisivo. Questo perchè Alfonso Signorini vive in Lombardia, zona rossa, e gli spostamenti potrebbero essere un problema per lui.

Una soluzione decisamente drastica, considerando anche che già è difficoltoso per lui in studio gestire gli interventi in collegamento dalla Casa. Ma è uno scenario realmente ipotizzabile? Consideriamo che gli spostamenti per lavoro sono consentiti anche dalle ultime misure restrittive e che quindi sarebbe più una scelta, dettata magari da motivi di salute.

Il web invoca il ritorno di Ilary Blasi

Sul web in molti chiedono di richiamare Ilary Blasi, romana di Roma, che vivendo in città non avrebbe problemi a raggiungere gli studi.

Quindi Signorini sarebbe bloccato a Milano e non può uscire ovviamente, davvero credete sia un problema per mercoledì sera? Ho la soluzione: ILARY CI SEI? COME AND SAVE US#GFvip — BagnoTrash (@TrashAmmme) March 9, 2020

Questa ipotesi cavalca infatti un hastag che era circolato molto in questi giorni, #Signorinifuori, utilizzato da telespettatori che non gradiscono la conduzione del giornalista, accusato di fare favoritismi e di avere atteggiamenti diversi a seconda dei diversi concorrenti.

Signorini, trovandosi a Milano, non può recarsi negli studi di Cinecittà per condurre il GF, quindi Mediaset sta pensando di farglielo condurre dall'albergo in cui alloggia. Ma non facciamo prima a piazzare la Blasi o la Marcuzzi che vivono a Roma e #Signorinifuori? 😂 #GFvip — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) March 9, 2020

Non è piaciuto a molti il diverso trattamento riservato alle espulsioni di Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia (bistrattato il primo e molto più tutelata la seconda), ma c’è anche chi accusa Signorini di proteggere Antonella Elia.

“Patrick divertente – ignorato; Denver gentile – ignorato; Licia educata – ignorata; Fernanda felice – ignorata perchè non siete interessanti come l’ Elia che provoca, offende, mette mani addosso e viene lodata dal pseudo-conduttore”, “incapace di condurre – incapace di essere super partes – incapace di sentire cosa e chi piace al pubblico – cavalca fake news Tanto per dirne alcune #Signorinifuori”, sono solo alcini dei tweet che nelle ultime settimane hanno invaso il web.

Vedremo intanto mercoledì se Alfonso Signorini sarà o meno in studio!