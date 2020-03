GF Vip, concorrenti lasciano la casa del Grande Fratello per emergenza coronavirus?

Emergenza Coronavirus: il GF Vip verso la chiusura? Ecco che cosa potrebbe succedere ai concorrenti del reality show di Mediaset.

Emergenza coronavirus e zona rossa nazionale: cosa succederà al GF Vip?

L’emergenza COVID-19 sta piegando l’Italia e, se molte attività hanno chiuso i battenti per precauzione, anche diversi show televisivi si sono ritrovati a non poter trasmettere, come La Corrida di Carlo Conti. Ma, in tutto questo, data l’emergenza coronavirus cosa succederà ai concorrenti al GF VIP? I coinquilini rimarranno nella casa fino alla fine o saranno fatti uscire?

I concorrenti del Grande Fratello ignari su quanto sta avvenendo in Italia

Andiamo con ordine. Un paio di settimane fa, Alfonso Signorini e un infettivologo sono entrati nella casa del GF Vip per aggiornare i concorrenti in merito all’emergenza coronavirus. Tuttavia, molti di loro sembrano totalmente ignari di quanto stia accadendo realmente in Italia, in quanto la zona rossa è stata appena estesa a tutto il territorio nazionale dal premier Conte.

Pertanto, nelle prossime ore, potrebbero esserci nuove ripercussioni sul Grande Fratello Vip, anche se – da tradizione tv – the show must go on.

I vertici Mediaset stanno valutando l’ipotesi di informare i concorrenti

Proprio così. Stando a quanto riporta Fan Page, dopo le parole pronunciate dal premier la sera del 9 marzo, i vertici di Mediaset stanno valutando seriamente l’ipotesi di informare i concorrenti su quanto stia realmente avvenendo nel Paese, dando loro libertà di fare una scelta in merito.

Solo allora, dunque, gli inquilini della casa più spiata d’Italia potranno decidere se rimanere in gioco o tornare alle rispettive famiglie, chiudendo anzitempo il reality di Mediaset. Ovviamente, questa scelta potrebbe essere presa soltanto da alcuni di loro, mentre altri potrebbero decidere di rimanere tranquillamente in gioco.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma l’emergenza coronavirus potrebbe portare davvero alla chiusura del GF VIP.

foto: AppBox Mediaset