Il GF Vip va in onda nonostante il coronavirus

Ma chi segue il live su Internet e Mediaset Extra, ha notato che i concorrenti non sanno ancora la portata dell’emergenza in corso. “Valeria a Paolo dice che ha chiesto più volte al GF del virus le hanno risposto che sta migliorando. Li denuncerei per sequestro di persona” si sfoga un altro telespettatore.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset