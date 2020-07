Pierluigi Diaco fuori dai palinsesti RAI: il conduttore scrive post amareggiato sui social

Pierluigi Diaco si è ritrovato fuori dai palinsesti RAI per la stagione 2020/2021: lo ha annunciato lui stesso con un tweet amareggiato.

Con i nuovi palinsesti Rai salta subito all’occhio un’assenza importante, quella del conduttore di Io e Te Pierluigi Diaco. Il giornalista non sarà presente nella prossima stagione televisiva, forse per i suoi exploit sempre più frequenti. Ma come avrà reagito a questa notizia? E soprattutto, quale sarà il vero motivo di questa esclusione?

Pierluigi Diaco escluso dai palinsesti Rai 2020/2021

Andiamo con ordine. Dando un occhio ai nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2020/2021 che partirà da settembre, salta subito agli occhi l’esclusione di Salvo Sottile e di Pierluigi Diaco. Il primo si è ritrovato a non essere confermato dal direttore di Rai 3 Franco Di Mare alla guida di Mi Manda Rai Tre. Il secondo si è ritrovato in un limbo, senza aver ricevuto chiarimenti.

“Così come Salvo Sottile – ha esordito Diaco su Twitter – anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai Uno sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021”.

Diaco: “Resto in silenzio fino alla conclusione di Io e Te”

Per ora, tuttavia, Diaco rimarrà saldamente ad Io e Te, almeno fino a settembre. Quello che però lascia perplessi è la sua scelta di rimanere in silenzio sulla questione, come comunicato ancora su Twitter.

“Fino al 4 settembre – ha cinguettato ancora il giornalista – giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai Uno, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!”

Insomma, l’esclusione di Pierluigi Diaco dai palinsesti sembra essere il termine di una storia d’amore mai veramente decollata. Ci saranno nuovi risvolti?

Foto: Kikapress