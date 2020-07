‘Logiche finte… bugie’, Pierluigi Diaco contro Corinne Clery durante il programma Io e te

Corinne Clery è ospite a Io e te e parla del GFVip, Pierluigi Diaco però non le crede e le dà della bugiarda: cosa è successo in diretta

Inizia nuovamente all’insegna delle polemiche la settimana televisiva di Pierluigi Diaco che litiga in diretta con Corinne Clery durante Io e Te. L’attrice francese stava raccontando della sua esperienza nei reality televisivi – argomento che lo stesso conduttore conosce bene, tra l’altro – ma è stata bruscamente interrotta dal suo interlocutore. Che le ha dato della bugiarda…

Pierluigi Diaco contro Corinne Clery a Io e te: “Dici Bugie”

Ospiti di Pierluigi Diaco a Io e te ci sono Serena Grandi e Corinne Clery, storiche rivali a causa di un uomo che hanno amato entrambe. Indimenticabile la loro litigata al Grande Fratello Vip, quando misero in scena una litigata trash in diretta. Poi, grazie anche al programma, si sono riappacificate.

E proprio raccontando della partecipazione al reality, l’attrice francese s’è beccata la ramanzina del conduttore. Corinne stava ricordando di quell’esperienza, spiegando del contributo di alcuni psicologi durante lo show. Diaco però l’ha bruscamente interrotta mettendo in dubbio la sua sincerità.

Lo scontro in diretta

La reazione di Pierluigi Diaco al racconto di Corinne Clery è stata piuttosto forte e inaspettata e ha sorpreso la stessa attrice. Il conduttore, in particolare, non crede che si possano risolvere problemi psicologici o interpersonali nel corso di un programma televisivo, dove è tutto finto per antonomasia.

Lei sosteneva il contrario, dopo avergli ricordandogli che anche lui ha partecipato a un reality, L’Isola dei Famosi, e dovrebbe sapere come funziona, sebbene si tratta di due show completamente diversi. “Io ho fatto un reality e francamente mi sono sottratto a delle logiche così “finte”” ha detto lui.

Corinne ha continuato a ribadire che anche in uno show televisivo si possa attuare un lavoro psicologico su stessi, ma Diaco non si è detto d’accordo. “Vuoi dire che dico bugie?” ha chiesto lei. “Sì” la secca e sfrontata replica di lui.

