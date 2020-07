Pierluigi Diaco lascerà la Rai?

Per ora, tuttavia, Diaco rimarrà saldamente ad Io e Te, almeno fino a settembre. Quello che però lascia perplessi è la sua scelta di rimanere in silenzio sulla questione, come comunicato ancora su Twitter.

“Fino al 4 settembre – ha cinguettato ancora il giornalista – giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai Uno, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!”

foto: Kikapress