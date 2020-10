Non è la D’Urso, ‘non c’era niente tra Gregoraci e Briatore’: l’ex fidanzato svela i dettagli sul contratto

A Live Non è la D’Urso spunta un presunto ex di Elisabetta Gregoraci che rivela che esisteva un contratto tra lei e Flavio Briatore. Ecco cosa conteneva.

Non solo sta dando mostra di sé al GF Vip alimentando ogni giorno nuove polemiche: Elisabetta Gregoraci finisce al centro delle dichiarazioni di un suo presunto ex fidanzato, che a Live – Non è la D’Urso svela che esisteva una sorta di contratto tra la showgirl e l’ex marito Flavio Briatore. Ma di cosa si tratterà mai? Sarà la verità?

LEGGI ANCHE: — Flavio Briatore infastidito dalle dichiarazioni su di lui: cosa dichiara sulla Gregoraci e sulla sua vita lussuosa quando stava con lui

L’ex della Gregoraci: “C’era un contratto tra lei e Briatore”

Andiamo con ordine. Barbara D’Urso ha ospitato Mino Magli, un uomo che ha raccontato di essere stato fidanzato con Elisabetta dal 2001 al 2007. Un periodo piuttosto controverso, anche perché la Gregoraci e Briatore si sono fidanzati nel 2006, ovvero nel bel mezzo di quella presunta prima relazione…

“Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – ha esordito l’uomo – e nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore. Una volta tornata, la Gregoraci mi consegnò una lettera in cui mi parlava di un contratto che aveva con Briatore: la loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. La nostra relazione è durata fino al 2007”.

“Tra Flavio ed Elisabetta non c’era niente”

Insomma, stando alle parole di Magli, tra Elisabetta e Flavio non ci sarebbe mai stato alcun sentimento.

Poi, di fronte alle domande di Barbara D’Urso, Magli ha continuato a spiegare: “Lei mi parlava sempre di questo contratto con Briatore. Non c’era niente tra loro. Serviva per la sua carriera, per la sua vita e il suo futuro. Noi siamo stati insieme fino al 2007, poi io li ho lasciati soli perché si parlava di amore”.

Si tratterebbe di un vero e proprio scoop. Ma chissà, questo contratto tra Briatore e la Gregoraci esisteva davvero? Oppure si tratta soltanto di una speculazione? Con Elisabetta chiusa nella casa del GF Vip, sarà Flavio a intervenire sulla questione?

"Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore, lei mi diceva che non c'era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera" A Live #noneladurso le rivelazioni #choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/kBoLDVi6pS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

Foto: Kikapress