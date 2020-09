Flavio Briatore infastidito dalle dichiarazioni di Gregoraci al GF Vip sulla sua vita da sposata? Cosa ha dichiarato

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha fatto qualche rivelazione sulla sua vita da sposata con Flavio Briatore che, raggiunto da Striscia la Notizia, ha risposto infastidito alle parole dell’ex moglie.

Che Flavio Briatore fosse contrario alla partecipazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci al GF VIP è notizia risaputa e quello che è successo in queste ore nel reality di Canale 5 non fa che confermarlo: la showgirl ha infatti fatto riferimento alla sua vita da sposata con il celebre imprenditore che, a quanto pare, non l’ha presa affatto bene.

Elisabetta Gregoraci: “Vita da sposata con Briatore? Ho sacrificato tanto”

Andiamo con ordine. Nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha raccontato un po’ come sono stati i suoi 13 anni di vita da sposata al fianco di Flavio Briatore, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

“Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui – ha esordito la showgirl – Ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito. Ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto. Manco gli aperitivi con le amiche facevo, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni”.

“Lo seguivo – ha continuato – facevo vita di pubbliche relazioni, molto impegnativa. Certo ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ci sono state cose molto belle, ma me ne sono state tolte tante altre…”

La risposta di Briatore alle dichiarazioni dell’ex moglie

Insomma, non proprio il ritratto della felicità. Ma per gli amanti del gossip niente paura, abbiamo anche il punto di vista di Flavio Briatore. Apparso in tv insieme a Valerio Staffelli di Striscia la notizia, che lo ha avvicinato per consegnargli un tapiro d’oro per via delle sue dichiarazioni, provocazioni e gaffe sul Covid, il patron del billionaire ha commentato le parole della moglie.

“Perché ha detto ‘matrimonio pieno di sacrifici’? – ha chiesto scherzosamente Staffelli – Era la sua badante?”. La risposta di Briatore è stata concisa: “Non lo so e non mi interessa”. Insomma, è parso alquanto infastidito dalle parole dell’ex moglie e, probabilmente, non ha gradito le sue rivelazioni sulla sua vita da sposata…

