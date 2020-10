Tommaso Zorzi e la battuta su Elisabetta Gregoraci e Briatore: lei reagisce con un gestaccio

Al GF Vip Tommaso Zorzi mette i tacchi e dà spettacolo parlando dei coinquilini, ma fa arrabbiare Elisabetta Gregoraci che non gradisce e risponde con un gestaccio.

Tommaso Zorzi dà show al GF Vip, cominciando a fare battutacce scorrette su tutti i coinquilini, divertendosi a prendere amorevolmente in giro un po’ tutti, da Andrea Zelletta a Stefania Orlando, da Maria Teresa Ruta a Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, però, sembra non apprezzare affatto le battute del coinquilino, rispondendogli in malo modo con un gestaccio. Ma cosa avranno mai combinato?

GF Vip: Tommaso Zorzi mette i tacchi ed imita Katuxa

Andiamo con ordine. Durante la serata, mentre erano tutti in salotto a rilassarsi, Tommaso Zorzi ha cominciato ad imitare Katuxa, dando una sua personale (e molto ironica) presentazione di molti coinquilini…

“Stasera ho ospiti illustri della televisione italiana – ha esordito – Abbiamo la donna del Super Enalotto: Stefania Orlando! Una presentatrice anni ’80, ’90, 2000: Maria Teresa Ruta! Non ho ancora capito che ca..o fai però! Parlavamo di Uomini e Donne: un applauso per Andrea Zelletta!”

Poi, ha guardato Enock Barwuah e ha detto ridendo: “Se non avesse suo fratello non sarebbe qui!”

La stessa cosa ha fatto anche per Elisabetta Gregoraci, guardandola Tommaso ha infatti detto con un po’ di malizia: “Se non avesse suo marito non sarebbe qui!”

Una battuta su Flavio Briatore che non è affatto piaciuta alla showgirl, che gli ha risposto facendogli il gestaccio del dito medio.

Elisabetta Gregoraci sparla di Tommaso Zorzi

Tuttavia, non è il solo momento in cui la Gregoraci se l’è presa con Tommaso.

Mentre era un po’ brillo (e vestito) in piscina insieme a Dayane, Tommaso ha dato ancora spettacolo, provando a uscire insieme a lei dall’acqua con tanto di tacchi. Il problema è che per gli effetti dell’alcol i due sono caduti diverse volte, ridendo continuamente durante il percorso.

Fin qui tutto normale… più o meno! Poi però è arrivato il commento di Elisabetta Gregoraci, che ha cominciato a parlar male di Tommaso Zorzi, scandalizzata dal fatto che avesse bevuto troppo e accusandolo di dare il cattivo esempio. E di lui ha detto: “dorme tutto il giorno, quando si alza insulta, poi si mette i tacchi per avere clip in puntata”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy