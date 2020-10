Non è andato a buon fine lo scherzo che Tommaso Zorzi ha fatto a Francesco Oppini: lui si arrabbia e minacci azioni legali. Cosa è successo

Tensione nella casa del GF Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Tutta colpa dell’influencer che ha organizzato uno scherzo al coinquilino, che però non ha gradito. Dopo la burla, nel loft di Cinecittà sono volate parole grosse. E pure qualche sedia.

GF Vip, Francesco Oppini non gradisce lo scherzo di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno molto legato da quando sono entrati nella casa del GF Vip. I due ragazzi sono diventati sinceramente amici e sono davvero molto affiatati e complici. E proprio questa amicizia speciale ha ispirato Zorzi per fare uno scherzo a Oppini, facendogli credere di avere una cotta per lui.

Tommaso ha confessato a Francesco di provare dei sentimenti nei suoi confronti: “Mi sono innamorato di te, provo qualcosa” gli ha detto l’influencer. “Non scherzare, non ti credo. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila” ha replicato l’altro, capendo si trattasse di uno scherzo.

La reazione allo scherzo

La messa in scena non è durata molto e quando Francesco Oppini ha finalmente realizzato che Tommaso Zorzi gli ha tirato un brutto scherzo non l’ha presa bene, affatto. Gli ha urlato contro, lanciandogli anche una sedia. Ha continuato a rimproverare l’amico per l’idea che ha avuto, sfogandosi anche con gli altri coinquilini.

“Ha esagerato” ha detto agli altri Vip, facendo intuire che Zorzi sia protetto dalla produzione.“Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali” ha esclamato con indignazione.

Nei giorni scorsi Oppini era stato vittima di un altro scherzo, organizzato però da Dayane. La modella aveva messo in giro la voce che si fossero baciati, invitandolo a confessare il misfatto. Anche in quel caso, Francesco non reagì benissimo alla burla, ma non mise in mezzo gli avvocati…