“Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – ha esordito l’uomo – e nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore. Una volta tornata, la Gregoraci mi consegnò una lettera in cui mi parlava di un contratto che aveva con Briatore: la loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. La nostra relazione è durata fino al 2007”.

Insomma, stando alle parole di Magli, tra Elisabetta e Flavio non ci sarebbe mai stato alcun sentimento.

Foto: Kikapress