‘Fr…o’, Matilde Brandi ci ricasca: l’insulto a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Matilde Brandi non riescono proprio ad andare d'accordo: la nuova lite e quella parola che non si dice pronunciata dalla ballerina

Continuano gli scontri nella casa del GF Vip. Non c’è pace tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, che non riescono proprio ad andare d’accordo. Lui ha confessato di non sopportarla, mentre lei si è detta semplicemente irritata per il suo comportamento riguardo alla storia tra Adua e Massimiliano. I due non sono ancora riusciti a trovare un punto di incontro, ma a inasprire ancora di più il clima nella casa, una parola pronunciata dalla showgirl. Quel termine generalmente usato in tono dispregiativo nei confronti dei gay.

Tommaso Zorzi e quel termine usato da Matilde Brandi

L’influencer e la ballerina hanno continuato a discutere negli ultimi giorni. Questa volta, Tommaso Zorzi non si è risparmiato nelle critiche e ha detto chiaramente a Matilde Brandi di ritenere che lei sia una falsa. “Mi stai sul cavolo” ha sbottato.

Lei si è detta dispiaciuta, aggiungendo invece che lui la fa ridere quando fa le imitazioni ma che non ha ritenuto corretto il suo coinvolgimento nella vicenda tra Adua e Massimiliano. Dopo l’ennesima lite, però, a Tommaso è venuto un dubbio: ma non è che Matilde ha usato termini omofobi nella casa?

Così, è andato a indagare, chiedendo informazioni a Maria Teresa Ruta – altra acerrima rivale della Brandi – con la quale la parola incriminata sarebbe stata pronunciata. La conduttrice ammette di non ricordare esattamente, mentre Zorzi è convinto di aver sentito proprio quel termine, usato giorni fa anche da Patrizia De Blanck.

Tommaso scopre che Matilde ha usato la f-word#GFVIP pic.twitter.com/PDh0FF6UHQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 13, 2020

Gli utenti confermano

In realtà, ha ragione Tommaso Zorzi, perché Matilde Brandi ha pronunciato – più di una volta a quanto pare – il termine “fr*cio” e proprio in presenza di Maria Teresa.

“Chi se ne importa se era gay, fr*cio, lesbica…” ha detto durante la conversazione con la coinquilina. E accortasi dell’infelice scivolone, ha aggiunto: “Mannaggia a me non si dicono queste parole, mi fai dire parole che non devo dire”.

I telespettatori hanno subito recuperato la clip in cui è avvenuto il misfatto, condividendola sui social, e in tanti hanno condannato le parole di Matilde. Le sarà fatta una ramanzina in diretta?