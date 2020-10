GF Vip, c'è maretta tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi

Continuano gli scontri nella casa del GF Vip. Non c’è pace tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, che non riescono proprio ad andare d’accordo. Lui ha confessato di non sopportarla, mentre lei si è detta semplicemente irritata per il suo comportamento riguardo alla storia tra Adua e Massimiliano. I due non sono ancora riusciti a trovare un punto di incontro, ma a inasprire ancora di più il clima nella casa, una parola pronunciata dalla showgirl. Quel termine generalmente usato in tono dispregiativo nei confronti dei gay.

