Serata difficile per Matilde Brandi durante la diretta del GF Vip: prima le liti, poi la nomination e infine perde il posto letto e trasloca per la notte...

Puntata del GF Vip difficile per Matilde Brandi. Prima discute con Maria Teresa Ruta, con Franceska Pepe e persino con Antonella Elia. Poi finisce in nomination e, infine, perde pure il posto letto nella stanza arancione ed è costretta a dormire nella stanza blu. E nella notte, arriva il suo lungo sfogo.

LEGGI ANCHE: — ‘Gli fanno essere quello che é’, la frase di Matilde Brandi su Tommaso Zorzi dopo la puntata indigna i fan del programma: cosa ha detto

GF Vip, tutti contro Matilde Brandi?

Durante la puntata del GF Vip, in attesa dell’esito del televoto, Alfonso Signorini ha voluto far confrontare nuovamente Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Le due concorrenti avevano discusso venerdì scorso a causa di alcune frasi pronunciate dalla vulcanica conduttrice. Il programma scippato alla collega e il famoso aperitivo con le amiche erano stati gli argomenti tirati in ballo da Maria Teresa.

La discussione è continuata anche ieri sera con Matilde che difendeva le sue amiche – nonostante nessuno le avesse mai criticate – invitando queste ultime a ‘massacrare’ la sua rivale televisiva.

A un certo punto, nella discussione, è intervenuta Antonella Elia, che ha difeso la Ruta attaccando la Brandi: “Che pizza queste amiche. E basta, che pa**e. Dai, arrabbiati, fatti uscire la giugulare” ha esclamato. Lapidario anche il commento di Franceska: “Se sono tutte come te le amiche, è meglio stare sole”.

Un posto in meno nella stanza arancione

A fine puntata del GF Vip, dopo essere finita pure al televoto contro Guenda Goria e Stefania Orlando, Matilde Brandi ha dovuto cambiare anche stanza da letto. In quella arancione, infatti, tutti i letti erano occupati dal gruppetto: ognuno ha deciso di dormire da solo e non è rimasto posto per la showgirl.

Matilde è stata così costretta a traslocare nella notte, raggiungendo la stanza blu, dove ha ritrovato la sua vecchia amica Stefania. Quest’ultima, tra l’altro, si sta molto legando a Tommaso Zorzi, altro nemico televisivo nella casa per Matilde.

Intanto, nella notte, dopo essere stata bersaglio di critiche sia da parte della casa che dallo studio, la Brandi si sfoga con la Orlando e Francesco Oppini, scagliandosi soprattutto contro Antonella Elia.