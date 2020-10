GF Vip, serata difficile per Matilde Brandi

“Antonella l’aspetto al varco. Tanto prima o poi esco. Ha avuto una cattiveria gratuita. Lei conosce le mie amiche e io l’ho sempre chiamata e resa partecipe. Perché io devo rispettarla e lei non rispetta me? Ma come si è permessa? L’ho sempre chiamata. Mi ha attaccata in maniera gratuita, non mi è piaciuto” ha detto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy