La rivincita di Mara Venier e la sua Domenica In: all'ironia di alcuni colleghi lei risponde con dati di ascolto straordinari

Sebbene non in forma al 100% per via del piede ingessato, Mara Venier continua a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo con la sua Domenica In. Poco importa che non possa aver ospiti e pubblico in studio: la conduttrice veneta continua spedita come un treno, registrando ascolti da record. Con buona pace di chi sul suo infortunio ha ironizzato, scatenando le ire di Zia Mara.

Mara Venier e la sua Domenica In fanno ascolti record

Quella andata in onda ieri, 14 giugno, era la 40esima puntata di Domenica In e Mara Venier, nonostante la frattura al piede, è apparsa sorridente e carica più che mai.

Tanti gli ospiti con cui si è collegata, regalando momenti emozionanti, come l’intervista alla neo mamma Eleonora Daniele, ma anche divertenti gag, come quella di Stefano De Martino.

Il pubblico ha premiato ancora una volta la travolgente simpatia della regina della gaffe in diretta, facendo registrare al programmi dati di ascolto strepitosi. Nella prima parte della trasmissione, infatti, Domenica In è stata seguita da 2 milioni 975 mila spettatori con uno share del 19,89%, che nella seconda parte è lievitato a 22,11%.

La rivincita di Mara

Nonostante Domenica In sia stata rivoluzionata a causa delle disposizioni anti Covid, Mara Venier è riuscita a tenere in mano il timone dello storico programma, da sola.

Da vera stakanovista, non si è tirata indietro quando le hanno proposto di andare in onda in uno studio vuoto, né si è concessa una pausa dopo la frattura al piede.

Insomma, una ennesima dimostrazione di grande professionalità per Zia Mara, nonostante l’ironia dei colleghi di Uno Mattina in Famiglia sul suo stato di salute.