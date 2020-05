Mara Venier piange a Domenica in: ‘Speriamo non sia nulla di grave’

Mara Venier piange in diretta a Domenica In dopo l’infortunio al piede: ecco che cosa è successo in trasmissione.

A Domenica In non è raro commuoversi, ma stavolta a mettersi a piangere è stata addirittura la padrona di casa: Mara Venier. Ma come mai la signora del pomeriggio domenicale di Rai Uno è scoppiata in lacrime facendo commuovere tutti i social?

Mara Venier in diretta col piede fasciato: è caduta prima del programma

Andiamo con ordine. Nella puntata dello show domenicale del primo canale andata in onda il 31 maggio 2020, abbiamo visto Zia Mara in diretta con il piede fasciato. Prima di cominciare la trasmissione, infatti, la conduttrice è caduta dalle scale.

“Ci provo ad andare in onda – aveva scritto la stessa conduttrice sui social – sono caduta dalle scale stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!”

Mara Venier piange a Domenica In: ecco il perché

È per questo motivo che, ad un certo punto durante la puntata di Domenica In, l’Italia si è fermata davanti alla tv per vedere Mara Venier che piange commossa, scatenando il moto d’affetto di tutti i suoi fan.

“Bravi ragazzi, devo fare i complimenti a tutti i miei autori, alla mia squadra – ha detto la conduttrice ad un certo punto – vi ringrazio, veramente. Anche oggi sono arrivata che non camminavo. Veramente, grazie!”

Un ringraziamento sentito, che arriva anche dopo questi mesi di programmazione stravolta per via dell’emergenza Covid-19. E che ha raccolto subito il favore del web.

I fan di Mara Venier commossi sul web

“Mara mi fai piangere così”, ha twittato un fan alla quale ha subito fatto eco un altro che ha scritto: “Zia Mara cucciolona che si commuove e piange nel ringraziare il team di autori di Domenica In tutto questo dopo oltre 50 anni di carriera”. E ancora: “Zia Mara visibilmente fa fatica, però ce la mette tutta e tiene duro. Bravaaaa”.

Certo, vedere Mara Venier che piange commossa in diretta a Domenica In è una novità, ma stavolta ben giustificata. Augurandoci che quella caduta non sia stata nulla di grave, speriamo che la Zia di Rai Uno possa rimettersi il prima possibile!

Zia Mara commossa per l'aiuto che la sua squadra le ha dato 🥺❤️#DomenicaIn pic.twitter.com/CsOu5nZvib — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) May 31, 2020

Foto: Kikapress