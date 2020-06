‘Timperi e Ippoliti due poveracci’: Mara Venier sbotta dopo la puntata di Uno Mattina in famiglia

Mara Venier sbotta su Instagram contro Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che avevano ironizzato su di lei ad UnoMattina in Famiglia: ecco cosa hanno detto.

Succede di tutto a UnoMattina in Famiglia, dove pare si sia esagerato un po’ troppo con l’ironia, al punto che Mara Venier se l’è presa sia con il conduttore Tiberio Timperi che con Gianni Ippoliti e la sua rubrica. Ma cosa avranno mai combinato per scatenare l’ira di zia Mara?

Unomattina in Famiglia: Timperi e Ippoliti fanno ironia su Mara Venier

Andiamo con ordine. Come ogni domenica ad UnoMattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha tenuto la sua classica rubrica di satira televisiva, facendo insieme a Tiberio Timperi della facile ironia sulle condizioni di salute di Mara Venier, che due settimane fa si è fatta male al piede.

Ippoliti ha ironizzato dicendo: “Il piede rotto è ormai diventato un must. Molte si ingessano nelle loro trasmissioni”, mentre Ippoliti ha ribattuto con “Anche certi conduttori del telegiornale sono ingessati”.

I due sono stati subito rimbrottati dall’altra conduttrice del programma, Monica Setta, che ha preso le difese di zia Mara, zittendo subito i colleghi.

Mara Venier contro UnoMattina in famiglia: il post sui colleghi

Potevano fatti del genere non attirare subito l’attenzione di Mara Venier che, come di consueto, è molto attiva sui social? Certo che no, tanto che la sua risposta non si è certo fatta attendere.

“Grazie a Monica Setta – ha scritto la conduttrice di Domenica In in un post su Instagram riconoscendo la solidarietà della collega – due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”.

“Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi – ha scritto ancora Mara Venier – non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… siete due poveracci”.

Tiberio Timperi risponde alla Venier, che cancella il post

Il post è stato subito visto da Tiberio Timperi, che ha risposto così a Mara: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione”.

Non è arrivata nessuna ulteriore contro-risposta da parte di Mara Venier che però ha fatto sparire il post nel quale attaccava Timperi ed Ippoliti, cancellandolo. Che la conduttrice abbia deciso di perdonarli?

Foto: Kikapress