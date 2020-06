Mara Venier da record con Domenica In

Nonostante Domenica In sia stata rivoluzionata a causa delle disposizioni anti Covid, Mara Venier è riuscita a tenere in mano il timone dello storico programma, da sola. Si è mostrata sempre sorridente e ha regalato perle di comicità, non mancando di rispondere ai colleghi di Uno Mattina in Famiglia che avevano ironizzato sul suo piede rotto.

Proprio durante la 4oesima puntata, Stefano De Martino era intervenuto in collegamento da Napoli per presentare la nuova edizione di Made in Sud. Il conduttore si era mostrato con un finto gesso al piede, scatenando l’esilarante reazione della collega, che prima lo aveva apostrofato con “stro**o” poi aveva dimostrato di apprezzare la trovata dell’ex ballerino di Amici.

“Questa è l’ironia che mi piace, non certa ironia becera” aveva detto Zia Mara, lanciando una frecciatina a Timperi e Ippoliti…

Foto: Kikapress