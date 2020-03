GF vip, Denver e quel dettaglio piccante su Adriana Volpe: ‘Ti dico che il suo è così’

Che Andrea Denver fosse molto attratto da Adriana Volpe lo sapevamo tutti, ma ora spunta fuori un video nel quale fa un commento piccante sulla showgirl.

Che tra Andrea Denver e Adriana Volpe ci fosse attrazione in tanti lo avevano notato e, all’interno della casa del Gf Vip, c’è mancato davvero poco prima che questa chimica scoppiasse del tutto. Oggi, però, spunta anche un nuovo filmato, nel quale si vede il bel modello fare degli apprezzamenti decisamente piccanti sull’ormai ex coinquilina.

LEGGI ANCHE: — Ecco il video piccante in cui Adriana Volpe al GF Vip si sbottona un pò troppo davanti a Denver e mostra…: ‘Copriti, non esagerare’

Andrea e Patrick guardano una foto di Adriana: “È bellissima”

Andiamo con ordine. Qualche giorno fa, è spuntato fuori un video sui social nel quale si vedono Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese che, in un momento di confidenza, stavano sul divano a parlare proprio di Adriana Volpe.

“È bellissima Adriana”, concordano mentre guardano una foto della showgirl, scattata quando è stato realizzato il calendario del GF Vip. Ebbene, nel filmato si sente Patrick che parla della sua amicizia con Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, mentre Andrea fissa imbambolato l’immagine…

Il commento hot di Denver su Adriana Volpe: “Il suo è così”

Tuttavia, è appena spuntato anche un altro spezzone di quel video, nel quale i due concorrenti del GF Vip commentano la foto di Adriana in maniera decisamente più piccante…

Patrick chiede un paio d’occhiali per osservare la foto e, mentre lo fa, dice a Denver: “Ma non ha il capezzolo così”. E l’altro risponde: “Sì, ti dico di sì!”

Insomma, non si tratta altro che dell’ennesimo momento piccante in cui Denver fa capire di essere completamente cotto di Adriana Volpe. Vi ricordate di quando si catapultò su di lei per darle un bacio? E di quando provò a sbirciare mentre la conduttrice si toglieva la camicetta?

Patrick: “ma non ha il capezzolo così”

Denver: “sì ti dico di sì” ⚰️ STIAMO IMPAZZENDO ILARIA ILARY#GFVIP#Volver pic.twitter.com/EbBIeff6Tv — mat (@ahoy_boy98) March 22, 2020

Foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset