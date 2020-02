GF Vip, Andrea Denver invaghito di Adriana Volpe: scatta anche il bacio

Adriana Volpe e Andrea Denver sempre più vicini: al Grande Fratello Vip tra i due scatta addirittura un bacio! Ecco cosa c’è sotto.

Momento hot in clima San Valentino al Grande Fratello Vip, dove Andrea Denver e Adriana Volpe sembrano più vicini che mai. Proprio così: tra il bel modello e la conduttrice televisiva sembra esserci della chimica, tanto che tra i due è scattato anche un bacio… Ma non è che sotto sotto può nascere davvero qualcosa?

Andrea Denver e Adriana Volpe sempre più vicini

Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi Andrea Denver e Adriana Volpe sono stati ‘accoppiati’ dal Grande Fratello, che li ha messi insieme per la prova di ballo, per la quale si sono preparati in coppia. Inutile dire il modello ha apprezzato molto la coinquilina.

“È una partner gradita – ha infatti confessato – è una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che a me piace molto nelle donne. Nonostante la differenza di età, è esteticamente la mia donna ideale”. Insomma, se non è una manifestazione di interesse, poco ci manca.

E anche lei non ha mancato di fargli complimenti però: “Lui è bello, lui basta così com’è. Basta che si metta a torso nudo. Questo ballo è una sorta di corteggiamento e lui rappresenta un po’ il principe azzurro”.

GF VIP: scatta un bacio tra Andrea e Adriana

Insomma, si può dire che galeotto fu il ballo… Eppure è spuntata una nuova prova che ha dimostrato che, probabilmente, Andrea Denver è davvero invaghito di Adriana Volpe…

Proprio così. Quando il Grande Fratello ha indetto la prova ‘Kiss Me’, nella quale ogni coinquilino avrebbe dovuto baciare la persona a lui più vicina, Andrea si è catapultato verso Adriana, sebbene la persona più vicina a lui fosse Aristide Malnati.

Succederà qualcos’altro tra loro? È davvero difficile, non certo per i 18 anni di differenza tra i due, ma soprattutto perché la bella Adriana ha un marito e una figlia che l’aspettano fuori dalla casa più spiata d’Italia.

E ciaone, forse finalmente riusciremo a vedere dei baci in posti che non siano la piscina o la lavatrice, thank god! Belli 😙 #gfvip pic.twitter.com/w6wsjDfWFu — Sara Possidente (@Saratotti10) February 13, 2020

