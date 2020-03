GF VIP, Adriana Volpe si sbottona la camicetta e Denver sbircia: ‘Non esagerare, copriti’

Al GF VIP Adriana Volpe si sbottona la camicetta davanti a tutti mentre Andrea Denver sbircia interessato. Sarà stata una provocazione diretta a suo marito?

Nuovo momento hot al GF VIP, quando Adriana Volpe è arrivata a sbottonarsi la camicetta davanti a tutti. Un piccolissimo striptease davanti ai colleghi coinquilini, che però sembra essere stato particolarmente apprezzato da uno di loro. Parliamo ovviamente di Andrea Denver, che ha subito allungato l’occhio alla ricerca delle grazie della bella conduttrice. Ma cosa sarà mai successo di preciso?

GF VIP: Adriana Volpe si sbottona la camicetta

Andiamo con ordine. Nella casa del GF VIP varie persone si erano riunite in cucina per preparare il tè. È lì che, mentre parlava con i coinquilini, Adriana Volpe ha cominciato a sbottonarsi la camicetta per mostrare un particolare ossicino che le spunta sulla spalla.

“Tanto ci vedete sempre in intimo”, ha detto mentre apriva la camicetta per rimanere praticamente solo in reggiseno. Nel frattempo, però, si è girata di spalle per far vedere l’ossicino solo ad Antonella Elia e non a tutti gli altri.

Andrea Denver allunga il collo per guardare Adriana

In molti, però, hanno notato che durante l’intera operazione, sullo sfondo Andrea Denver allungava il collo per sbirciare, chiedendo addirittura: “che ti è successo Adri?”

Forse, Antonella Elia si è accorta di tutto, fermando i bollenti spiriti della collega con un “Adesso non esagerare Adriana, copriti”.

Adriana Volpe si è tolta la camicetta per provocare il marito?

Tuttavia, quel gesto potrebbe essere anche una provocazione di Adriana Volpe nei confronti del marito Roberto Parli. L’uomo, infatti, nel corso dell’ultima puntata le ha fatto recapitare una lettera nella quale ha fatto ben intendere di non gradire affatto la vicinanza di lei ad Andrea Denver…

Nella missiva, il marito le aveva ricordato che lui e la figlia la guardano, chiedendole di non cedere ad atteggiamenti equivoci che possano metterlo in imbarazzo.

Il web prende in giro Andrea Denver

Provocazione o no, il web si è concentrato proprio sul collo allungato di Denver, scrivendone di tutti i colori.

“Certo Denver che si allunga per vedere la parte davanti riflessa negli specchi di Adriana è adorabile”, scrive uno. Mentre un altro ammette: “Raga ma ormai è palese che Denver non riesce più a nascondersi scusate ahhaha è evidente che gli parte l’ormone per Adriana”.

E voi? Come la pensate? Davvero Adriana Volpe si sarà sbottonata la camicetta davanti a tutti solo per far vedere quell’ossicino?

FOX ADRIANA TOTALMENTE IMPAZZITA MEGA SHADE A R0B1P4RL1#GFVIP pic.twitter.com/GFQbUlmJlW — Domenico🐍 (@_hellotetectif) March 3, 2020

Foto: AppBox Mediaset