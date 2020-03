Denver e il commento hot su Adriana Volpe

Ma vi ricordate di quando Andrea Denver provò a sbirciare mentre Adriana Volpe si toglieva la camicetta?

Proprio così: la showgirl si sbottonò per mostrare a tutti un ‘ossicino’ che ha sulla spalla e Denver non perse l’occasione per allungare lo sguardo a sbirciarne le grazie!

Denver che cerca di sbirciare mentre Adriana si sta sbottonando la camicia per mostrare "un ossicino"ad Antonella e lei dice anche *che ti è successo Adri*

😂✈️❤️ #volver #gfvip pic.twitter.com/3Lm4QxEyzO — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) March 3, 2020

foto: Kikapress