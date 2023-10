Virginia Raggi, l’ex sindaca di Roma, sembra essere scomparsa dai radar, ma la sua carriera politica è tutt’altro che finita.

Virginia Raggi, un riassunto della sua carriera politica

Negli anni scorsi, Virginia Raggi è stata una delle figure più prominenti della politica italiana, ma negli ultimi tempi sembra essere scomparsa dal radar pubblico. Nel 2016, ha attirato l’attenzione internazionale diventando la prima sindaca di Roma e facendolo come membro del Movimento 5 Stelle.

Le elezioni amministrative del 2016 hanno visto i romani premiarla con un impressionante 67% dei voti al ballottaggio, dopo aver ottenuto il 35% al primo turno. In quel periodo, Roma era sconvolta dallo scandalo di Mafia Capitale e dai problemi dell’ex sindaco Ignazio Marino.

La vittoria di Virginia Raggi, insieme a quella di Chiara Appendino a Torino, è stata un anticipo del successo elettorale del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 2018.

Tuttavia, il suo mandato al Campidoglio non è stato privo di sfide, tra continui cambi di giunta, la complessità nel realizzare il suo programma e diversi procedimenti giudiziari, che alla fine si sono risolti con archiviazioni o assoluzioni.

Cosa fa oggi?

Ma cosa fa oggi Virginia Raggi? Anche se è stata meno visibile di recente, continua a svolgere un ruolo attivo nella politica, occupando posizioni importanti. Ci sono voci che la vedono interessata a candidarsi alle prossime elezioni europee.

Attualmente, Virginia Raggi è consigliere comunale a Roma e, nel febbraio 2022, è stata eletta presidente della commissione speciale per la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo 2030.

Inoltre, è alla guida di “Woman in Charge on Tour”, un progetto finalizzato a creare una piattaforma di networking per le donne, dove possono condividere le loro esperienze, imparare dagli altri e connettersi con professionisti di alto livello.

Di recente è stata ospite a Filorosso su Rai3 con Manuela Moreno. Hanno parlato di “Woman in Charge on Tour”, delle difficoltà di Virginia Raggi in quanto donna nel ricoprire il ruolo di sindaca di Roma, la prima in assoluto nella storia, e del lungo percorso che bisogna ancora compiere per la parità salariale tra uomini e donne. Insomma, l’ex sindaca di Roma rimane sempre attiva sul sociale e sui media, indice del fatto che la sua carriera politica è tutt’altro che finita.

Secondo alcune indiscrezioni, Virginia Raggi potrebbe essere una delle candidate del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee del giugno 2024, ma la decisione finale spetterà a Giuseppe Conte.