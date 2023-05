Arrivano via social le scuse di Rita Dalla Chiesa all’ex sindaca Virginia Raggi per quanto riguarda l’amministrazione della città di Roma.

Il messaggio di Rita Dalla Chiesa

“Chiedo ufficialmente e parzialmente scusa a Virginia Raggi. Quanto a sindaci Roma non si fa mancare mai ‘era meglio quando si stava peggio’.”

Questo il testo del messaggio della deputata e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa, in merito alla gestione del comune di Roma attuata dall’ex sindaca Virginia Raggi, confrontandola con quella dell’attuale sindaco in carica, Roberto Gualtieri.

Il commento arriva in risposta ad un tweet del consigliere della Lega Fabrizio Santori, che a sua volta aveva sottolineato dei ritardi di alcuni taxi alla stazione Tiburtina, mettendo in discussione l’agenda amministrativa di Gualtieri.

“Stazione Tiburtina .. cittadini senza Taxi, vergognosi ritardi e comportamento inaccettabile della giunta Gualtieri … e vogliono organizzare il Giubileo ?? Expo 2030 ?? Lo stadio della Roma ? La Ryder Cup? Neanche una stazione sanno organizzare.” Queste le parole di Fabrizio Santori, che hanno portato Rita Dalla Chiesa a dire la sua.

Le precedenti critiche

Rita Dalla Chiesa aveva già in passato criticato l’operato di Roberto Gualtieri, specialmente in merito alla questione rifiuti. La conduttrice televisiva aveva pubblicato uno scatto di Via di Vigna Stelluti, vicino alla clinica Ars Medica che ritraeva la situazione dei rifiuti della zona.

Gualtieri ha risposto alle critiche annunciando un nuovo piano di pulizia straordinaria della durata di 60 giorni.

Ciò che sorprende è vedere le scuse di Rita Dalla Chiesa all’ex sindaca Virginia Raggi, anche lei in passato bersagliata dalle sue critiche per questioni simili. In un’occasione, ad esempio, Rita Dalla Chiesa aveva sottolineato la critica situazione dello smaltimento dei rifiuti nella zona di Vigna Clara. Si trattava non della prima né dell’ultima critica indirizzata verso Virginia Raggi sulla situazione del rifiuti nella capitale, che agli occhi della conduttrice, non è migliorata con il passaggio di consegne.