Roma è una delle città più belle d’Italia, ricca di storia, cultura e tradizione. Allo stesso tempo, però, è anche una tra le più sporche e le sue vie perdono piano piano tutta la bellezza a causa del degrado presente. A tal proposito, qualche giorno fa, Alessandro Gassman ha lanciato un appello all’Amministrazione comunale sui social attraverso un Tweet che ha scatenato una discussione su cui riflettere.

Tutto è iniziato con lo sfogo di Alessandro Gassmann sui social attraverso un tweet sul degrado di Roma. Si legge:

Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti.