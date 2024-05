A fine mese Roma si tinge di lilla con l’apertura di un campo di lavanda nella città eterna. Grazie all’idea e al lavoro di Francesca De Iuliis, imprenditrice agricola, è stato possibile realizzare tale progetto, lavorando su un terreno lasciato dal papà scomparsa, in cui è nato il primo lavandeto.

Quando apre il campo di lavanda a Roma?

Secondo quanto riferito da SecretRoma, la data di apertura del campo di lavanda a Roma è il 31 maggio 2024. Resterà aperto nelle seguenti date: 1-2-7-8-9-14-15-16 giugno.

LEGGI ANCHE:–Glicine in fiore a Roma: dove scattare le foto più incantevoli

Gli orari di apertura sono venerdì e sabato dalle 17:30 alle 20:30, la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17:30 alle 20:30. I biglietti si possono acquistare solo online.

La famiglia De Iuliis e il progetto della lavanda a Roma

La famiglia De Iuliis è formata da agricoltori che nel 2021 hanno iniziato a lavorare sul progetto relativo al campo di lavanda. Senza dubbio, il piano è costato anni di burocrazia e modifiche varie ma quest’anno è il secondo anno dall’apertura ufficiale.

Altri campi di lavanda in Italia

In Italia sono tante le zone in cui è possibile immergersi in un mare viola. Di seguito i campi di lavanda più famosi:

Sale San Giovanni e Valle Stura in Piemonte

Godiasco in Lombardia

Porto Tolle in Veneto

Col di Nava in Liguria

Casola Valsenio in Emilia Romagna

Assisi in Umbria

Maremma e Chianti in Toscana

Tuscania nel Lazio

Parco del Pollino in Calabria

Quando avviene la fioritura della lavanda?

La fioritura della lavanda varia a seconda della zona. Bisogna, infatti, fare riferimento all’altitudine e al clima. Solitamente, il lavandeto è in fiore intorno a fine maggio. In alcuni casi, però, si pala di metà maggio. La bellezza del lavandeto è ammirabile fino all’inizio di agosto.

FOTO: SHUTTERSTOCK