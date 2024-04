Chi ha detto che a Roma non si possono ammirare le meraviglie naturali? In alcuni punti resterete sorpresi dalla bellezza del glicine

Roma è da tutti conosciuta come un museo a cielo aperto dove poter ammirare la bellezza di vicoli, monumenti e attrazioni di ogni tipo. La città eterna è caratterizzata anche da luoghi in cui poter immergersi nella natura nonostante il caos che la circonda. Avete mai pensato di passeggiare per le vie della capitale in mezzo ad una moltitudine di glicine? Ecco dove è possibile farlo.

Glicine a Roma, quali sono i posti più gettonati

Tanti i punti in cui poter ammirare la bellezza del glicine in fiore a Roma ma alcuni in particolare vi lasceranno senza fiato. Iniziamo con fare riferimento al parco Villa Celimontana dove non solo i fiori sono favolosi ma si affacciano sui tetti fino a creare un muro unico.

Altri posti dove poter ammirare tale bellezza sono Roseto Comunale giardino vicino al Circo Massimo, Via Margutta, Piazza Venezia, in particolare la chiesa di Santa Maria dell’Ara Coeli e vicino al Monumento Vittorio Emanuele, Il Foro Romano che ha anche alcuni vitigni di ghesteria.

Quando è il miglior momento per vedere la fioritura del glicine?

La fioritura del glicine arriva intorno alla metà di aprile e inizio di maggio. E’ proprio in tale periodo che Roma e tante altre città si trasformeranno in un luogo incantato dove il viola farà da padrone.

Che cosa rappresenta il glicine nel linguaggio dei fiori?

Secondo il linguaggio dei fiori, il glicine simboleggia la bellezza e sensualità. E’ un fiore che viene utilizzato in vari eventi diversi tra loro, occasioni più formali e solenni o in un mazzo da regalare a qualcuno, poi ancora nei bouquet delle spose, rappresentando la tenerezza del sentimento che suggella l’unione.

In Europa, invece, il glicine è simbolo dell’amicizia. Il fiore è la metafora di tale legame in quanto cresce e prospera, facendo riferimento in modo delicato ed equilibrato a ciò che gli si offre come supporto. La fioritura, invece, è duratura proprio come i frutti di un’amicizia.

