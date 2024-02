Le monete, fin dai tempi antichi, sono state associate alla ricchezza, alla fortuna e alla prosperità. Trovarne una, sia in sogno che nella realtà, può essere un evento dal significato profondo.

Trovare monete per strada, magari sul marciapiede o in qualche angolo nascosto non è una cosa che capita tutti i giorni, ma è meno insolita di quanto si pensi.

In genere, quando accade, pensiamo si tratti di un piccolo colpo di fortuna che ci migliora la giornata e che ci fa ritrovare il sorriso.

Che sia anche solo un centesimo, trovare monete è senza alcun dubbio di buon auspicio e anche sognare di ritrovare qualche soldino porta bene: per i più superstiziosi, infatti, significa che dal regno dei morti, qualcuno a noi caro sta cercando di mettersi in contatto e comunicare la sua presenza in modo alternativo.

I più scettici faranno fatica a credere che trovare monete per terra sia una sorta di telefonata degli spiriti dei defunti, ma non si può negare che quest’evento apparentemente casuale non ci faccia pensare di essere protetti o ben voluti.

E a ben guardare, sognare di trovare monete indica l’arrivo di un periodo prospero grazie alla nostra capacità di attirare eventi positivi e fortunati a noi, anche nell’ambito degli affetti. Così facendo, l’inconscio ci aiuta a credere nei nostri mezzi al fine di ottenere ciò che vogliamo.

Inoltre il metallo è legato all’idea di purezza, fondamentale sia in amicizia che in amore, ma anche nella sfera professionale: in un certo senso, infatti, significa essere obiettivi con se stessi e allo stesso tempo coerenti.

Insomma, anche se non siete superstiziosi e non credete alle leggende, sappiate che trovare monete è sempre un buon segno…

Se poi invece che i bronzi, adocchiate 50 euro, ancora meglio, no?