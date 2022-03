Lo spettacolo dei ciliegi in fiore all’Eur: l’evento da non perdere a marzo/aprile

La fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventato uno spettacolo imperdibile anche per i romani. Ecco quando ci sarà la massima fioritura al laghetto dell'Eur

I ciliegi in fiore all’Eur, da non perdere

Il laghetto dell’Eur è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po’ di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegi in fiore.

Ebbene si avvicina un evento da non perdere, l’hanami – ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma – che incanta e affascina centinaia di persone ogni anno.

La città eterna ha accolto oramai da anni e sempre in modo più massiccio la tradizione nipponica di godere della bellezza dei ciliegi in fiore, che esprimono la massima delicatezza e caducità della vita quando in primavera esplodono in boccioli rosa tenue.

I ciliegi in fiore all’Eur: ecco quando avviene la massima fioritura

Quest’anno in particolare il periodo di massima fioritura è alla fine di marzo, dunque l’evocativa pioggia di petali che tanto ha ispirato nel passato artisti e poeti – e che oggi ispira invece hipsters dipendenti da Instagram – potrà estendersi fino agli inizi di aprile.

Il nostro consiglio è di prendere una coperta, radunare gli amici di sempre, preparare qualcosa da casa e godersi una giornata all’aria aperta tra i ciliegi dell’Eur… Certo, il parco sarà piuttosto affollato, ma come sostiene Tolstoj, la felicità per essere tale, va condivisa!