Chi arriva a Roma resta a bocca aperta per la sua bellezza, tuttavia, c’è un lato oscuro della città: ecco qual è

Visitare Roma è come immergersi in un’altra dimensione: la città eterna è un museo a cielo aperto che lascia tutti esterrefatti dalla sua bellezza. Eppure, vi è un motivo per cambiare idea. Una turista americana ne ha parlato attraverso un articolo pubblicato sull'”Express”. Ecco di cosa si tratta.

Roma, dalla città eterna alla città dei rifiuti

Nel racconto pubblicato sull’“Express”, una turista ha raccontato la sua esperienza nella città eterna e non ha potuto fare a meno di sottolineare un dettaglio importante. Secondo quanto riportato, la diretta interessata ha spiegato di essere rimasta esterrefatta dalla bellezza della Capitale vista la quantità di attrazioni da visitare.

Dal Colosseo a Fontana di Trevi, poi ancora il Pantheon, Trastevere e tanto altro ancora. Per non parlare dei gustosi piatti tipici della cucina romana.

Ciò che, però, ha tenuto a precisare è il fatto di aver trovato la città eterna ricca di rifiuti in ogni vicolo, anche quello più nascosto. Nell’articolo si legge:

“I bidoni traboccavano, le splendide strade acciottolate erano coperte di mozziconi di sigaretta e un parco che abbiamo attraversato stava lottando con tutti i tipi di spazzatura alcolica”.

Non è la prima volta che arrivano lamentele da parte di persone in visita alla Capitale. Qualche tempo fa, anche alcuni vip avevano fatto delle segnalazioni al riguardo.

Le segnalazioni dei vip

Circa un anno fa, Alessandro Gassman ha lanciato un appello all’Amministrazione comunale attraverso un post su X, scatenando una discussione tra gli utenti e residenti di Roma. L’argomento trattato è stato quello relativo ai rifiuti.

Infatti, l’attore ha tenuto a sottolineare che la città eterna è una tra le più sporche e le sue vie perdono piano piano tutta la bellezza a causa del degrado presente.

A seguire anche Rita Dalla Chiesa ha pubblicato un post sui social sempre sullo stesso argomento.