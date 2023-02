Roma è una delle città più visitate dai turisti provenienti da tutto il mondo che restano sorpresi dalla sua bellezza anche se, secondo un’indagine portata avanti da Overall experience, hanno riferito quali sono gli aspetti da migliorare.

LEGGI ANCHE:–Cassonetti gialli, ecco che fine fanno i vestiti usati gettati nella raccolta differenziata

Roma, cosa pensano i turisti sulla Capitale?

Il team di ACoS, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma, ha intervistato 687 turisti che passeggiavano in centro. In un secondo momento, i risultati sono stati paragonati a quelli dell’indagine sulla qualità della vita realizzata nel 2022. Secondo quanto è emerso, i turisti hanno bocciato wifi e bagni pubblici, favorendo, invece, i mezzi pubblici e le ville storiche.

Secondo la ricerca l’utilizzo dei mezzi pubblici si attesta sul 73%, mentre quello dei taxi si limita al 27%, il wifi solo dal 13%. “Il minor tasso di impiego della metropolitana e dei taxi può esser spiegato – si legge nell’indagine – con una maggiore propensione dei turisti alle lunghe passeggiate”.

La scala di voti presa in considerazione va da 0 a 10 e sulla base di tale votazione, la valutazione più bassa rimanda a quella della pulizia stradale che è uguale sia per i turisti che per i romani, con un voto di 4,9. I servizi di trasporto pubblico locale ricevono dai turisti voti medi che superano la sufficienza e maggiori di quelli dati da chi li usa con maggior frequenza.

Tale diversità si motiva facendo riferimento all’area di spostamenti, raccolta nelle zone centrali della Capitale e a stazioni/aeroporti. “L’offerta di trasporto pubblico e la disponibilità di taxi è maggiore rispetto alle periferie” riporta l’indagine di ACoS.

Anche per i bagni pubblici e il wifi i voti sono molto bassi tanto che i turisti hanno dato ed entrambi i servizi un numero poco sopra il 5. Il voto più alto, invece, è stato dato al Palazzo delle Esposizioni che arriva a 9 per i turisti e a 7 per i romani.

FOTO: SHUTTERSTOCK