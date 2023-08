Roma è una continua sorpresa e alcuni posti sono ancora sconosciuti ai turisti come la terrazza Caffarelli: dov’è e perché è bella

Chiunque giunga a Roma resterà esterrefatto della sua bellezza raccolta in ogni angolo della città. Ogni via ha qualcosa da raccontare, ogni monumento lascia il segno per non parlare della cultura, tradizione e storia che unendosi danno vita ad un luogo unico e inimitabile. Nonostante la popolarità della Capitale, vi sono alcuni posti ancora inesplorati o quasi sconosciuti come la Terrazza Caffarelli: ecco dove si trova e perché è impossibile farne a meno.

Dov’è la Terrazza Caffarelli a Roma?

La Terrazza Caffarelli a Roma si trova nell’edificio che ospita i Musei Capitolini, nell’omonima via Caffarelli 4. Precisamente è all’ultimo piano dell’edificio insieme al bar e al ristorante.

Cosa si vede dalla Terrazza Caffarelli di Roma?

Dalla Terrazza Caffarelli è possibile ammirare ancora di più la bellezza della città eterna da un punto di Roma per la maggior parte sconosciuto.

Una volta saliti sulla terrazza, rimarrete esterrefatti dalla grandezza e maestosità della Roma dell’era imperiale, con i fori romani, gli archi e le antiche colonne ancora conservate.

Nello specifico, dalla Terrazza Caffarelli potrete vedere il Foro Olitorio, con tanto di Teatro di Marcello, che fu costruito per volere dell’imperatore Augusto per il nipote.

Come arrivare alla Terrazza Caffarelli di Roma?

Chiunque volesse raggiungere la terrazza con i mezzi potrà farlo prendendo la metro B e scendere alla fermata Colosseo. Una volta giunti lì, bisognerà continuare per via dei Fori Imperiali e poi girare a sinistra a via di San Pietro in Carcere e sulla destra troverete Piazza del Campidoglio.

Non solo potrete ammirare la bellezza della terrazza e del panorama su cui si affaccia ma anche la meraviglia di fare una passeggiata tra storia, cultura e tradizione che si trovano in ogni via di Roma, rendendola la città eterna.

FOTO: SHUTTERSTOCK