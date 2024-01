Alberto Sordi è un’icona della città eterna, l’attore ha un passato professionale strepitoso e “Il Marchese del grillo” ne è una prova

Quando si parla di Roma è impossibile non pensare ad uno degli attori che ha fatto la storia del cinema italiano, nato nella Capitale e che ha usato la città eterna come la cornice di ogni suo film. Alberto Sordi è stato il volto della commedia all’italiana, in grado di rappresentare il lato più nascosto della romanità e dei cambiamenti di Roma dal dopo guerra e gli anni del boom economico. Una delle sue pellicole più conosciute è senza dubbio “Il marchese del grillo“, non a caso l’epitaffio sulla sua tomba riporta una delle frasi più celebri del film.

“Marchese è l’ora”, origine dell’epitaffio di Alberto Sordi

“Marchese è l’ora” è una delle frasi più conosciute dal pubblico italiano, ripetuta più volte nel film “Il marchese del grillo” di Alberto Sordi. Va a costituire l’epitaffio sulla tomba dell’attore romano, sepolto al cimitero del Verano.

Chi ha visto la pellicola si ricorderà della celebre battuta, una delle più amate dai fan del film che a distanza di anni rappresenta un punto di riferimento del cinema italiano, conosciuto da grandi e piccoli.

Cosa significa “Marche l’è l’ora”? La frase celebre di Alberto Sordi

Chi ha visto la commedia “Il marchese del grillo” avrà, senza dubbio, notato la frase riportata come epitaffio sulla tomba di Alberto Sordi. Essa venne pronunciata dal frate sul patibolo per condurre Gasperino, il carbonaio sosia del marchese, all’esecuzione.

Quando è morto Alberto Sordi?

Alberto Sordi è morto il 24 febbraio 2003, all’età di 83 anni. Al suo funerale parteciparono 250 000 persone che giunsero a Roma per omaggiare il grande attore.

Dove si trova la tomba del “Marchese del Grillo”?

La tomba di Alberto Sordi si trova all’interno del Cimitero monumentale del Verano a Roma, tra il quartiere di San Lorenzo e la Stazione Tiburtina. Nel dettaglio, è situata nella zona ampliamento, riquadro 145, cappella 2.

Il Cimitero del Verano è noto per accogliere diversi attori che hanno fatto la storia del cinema italiano come Vittorio Gassman, altri personaggi e artisti quali Alberto Moravia, Rino Gaetano, Giulio Andreotti.

FOTO: SHUTTERSTOCK