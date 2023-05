In via del Corso vi è una chiesa che prende il nome di San Marcello dove è racchiuso un tesoro miracoloso: ecco di cosa stiamo parlando

Si trova in una delle vie più belle e principali di Roma e accoglie ogni giorno migliaia di persone, fedeli e non che anche solo per curiosità vi entrano e restano meravigliati da così tanta bellezza. Stiamo parlando della Chiesa di San Marcello, caratterizzata da un tesoro miracoloso che in pochi, però, conoscono.

Via del Corso, la Chiesa di San Marcello nasconde un tesoro miracoloso: di cosa si tratta?

Il nome di San Marcello è apparso per la prima volta in un documento del 418 che informava a Onorio, l’imperatore dell’epoca, che in quella chiesa era stato da poco eletto Bonifacio I come Papa, mentre nella basilica lateranense era stato nominato Eulalio come antipapa.

La storia della chiesa racchiude molti momenti salienti e nel corso dei secoli avrebbe assistito a diversi accadimenti, tra cui un terribile incendio che avrebbe messo in pericolo l’intera struttura ma allo stesso tempo l’ha resa miracolosa.

Nel 1519 avrebbe avuto luogo un incendio molto violento che avrebbe colpito la Chiesa di San Marcello: una parte del soffitto sarebbe crollata e con essa anche le colonne e le cappelle sarebbero andate distrutte.

Soltanto un antico crocifisso si sarebbe salvato e da quel momento in poi romani hanno parlato di un miracolo. Ma c’è di più, non solo la croce sarebbe sfuggita alle fiamme ma avrebbe messo in salvo anche il popolo romano da una brutta peste arrivato nel 1522.

Secondo alcune fonti, sembra che dopo una processione che accompagnava il grande crocifisso la peste sarebbe sparita e la gente sarebbe guarita.

Quindi, chiunque oggi volesse entrare nella chiesa, potrebbe venire a contatto con il tesoro miracoloso che vi è all’interno della struttura e chiedere una grazia.

