Roma, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa: succede tutti i giorni alle 17:30

C'è una chiesa a Roma in cui ogni giorno viene messo in scena un piccolo grande "miracolo"

A Roma c’è una Chiesa molto suggestiva in cui ogni giorno alla stessa ora avviene una sorta di piccolo miracolo. Un appuntamento da non perdere per chi si trova in città e naturalmente per i turisti che visitano la Capitale ogni anno.

Si tratta della Chiesa del Gesù, sita nella Piazza del Gesù, dove ogni giorno alle 17:30 viene attivato un meccanismo che abbassa una pala d’altare decorata, lunga 6 metri.

Il piccolo miracolo quotidiano nella Chiesa del Gesù

La sua discesa quotidiana e puntuale, come se fosse un grande sipario, scopre la visuale sulla nicchia in cui è custodita la preziosa statua in argento di Sant’Ignazio da Loyola e dei tre angeli.

Il meccanismo barocco a bilancieri è in funzione incredibilmente fin dal 1600 e c’è chi lo considera il primo schermo cinematografico della storia.

